All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的な20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位（同率）：北村匠海／39票同率2位は、アーティストとしても活躍する北村匠海さん。4人組バンド「DISH//」でメインボーカルとギターを担当しています。ストリーミング再生回