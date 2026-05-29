漫画『寄生獣』の原画展「寄生獣展」が、2026年6月6日〜6月21日の期間に、YOKOHAMA COAST（横浜市西区）で開催される。【画像】寄生獣展キービジュアル、ティザービジュアル第1〜3弾、グッズ情報など会場では、原作者の岩明均氏によって描き込まれた貴重な生原画を400点以上展示。また、豪華作家陣と寄生獣関連著名人が寄稿した特別な記念色紙も披露される。作家陣・著名人の一覧は以下の通り。（作家陣）諫山創氏／石川雅之氏／石