お笑い芸人の小籔千豊が29日、大阪市内の吉本興業本社で会見を行い、自身主宰のフェスティバル『KOYABU SONIC 2026』（コヤソニ）開催を発表した。【画像】『KOYABU SONIC 2026』ビジュアル発表紅しょうが・熊元プロレス＆稲田美紀が小麦色やんちゃボディ『KOYABU SONIC 2026』は、9月21日〜23日の3日間、インテックス大阪で開催する。今年も“音楽×笑い×ゲーム”をテーマに、小籔本人がブッキングしたアーティストや芸人