昭和産業は、8月1日納品分から家庭用製品を値上げする。輸入小麦の政府売渡価格が4月1日から改定されたこと、その他原材料費、動力燃料費、物流費等のコストの上昇とともに、為替の円安傾向も継続している。また、中東情勢の緊迫化の影響を受け、包装資材費等のコストが極めて短期間で大幅に上昇している。これらの価格変動は企業努力だけでは吸収することが困難な状況となった。ついては、家庭用製品価格を改定するという。なお、