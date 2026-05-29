韓国の7人組グループ・BTSが、ナイキとパートナーシップを締結したことが29日、発表された。『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』にあわせたマーチャンダイズとともに、「Nike By You」のカスタマイズ体験を展開する。【画像】『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』マーチャンダイズ「Nike By You」の体験とツアーマーチャンダイズは、BTSの歩みや創造性、そして世界中のファンとのつながりを称えるコレクションとなる。ファン一人ひとり