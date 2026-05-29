腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているメッツの千賀滉大投手（33）が28日（日本時間29日）に傘下3AでIL入り後、2度目となるリハビリ登板。3回2/3を投げ4安打3失点だった。ナショナルズ傘下3Aレッドウィングス戦に先発し、初回は3者連続空振り三振。決め球はいずれも宝刀“お化けフォーク”で抜群の立ち上がりを見せた。ただ、2回は満塁から押し出し四球で失点すると、次打者にも左犠飛を許し2失点。4回も2死一、三塁か