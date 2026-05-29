大阪・ミナミの道頓堀にあるグリコの看板下、いわゆる“グリ下”に集まる少女らに、無許可で処方薬などを譲り渡したとして40歳の男が逮捕されました。 医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕されたのは、東大阪市の無職・今川祐希容疑者(40)です。 今年1月、大阪市内のホテルで15歳と17歳の少女2人に無許可で睡眠導入効果がある処方薬や市販薬あわせて60錠を譲り渡した疑いがもたれています。 今川容疑者の自宅からは処