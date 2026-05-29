京都府南丹市で男子児童が殺害された事件で、起訴された養父が「うまく関係を築けなかった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。 起訴状などによりますと南丹市の会社員・安達優季被告（37）は、3月23日、市内の多目的トイレで養子の結希さん（当時11）の首を絞めて殺害し、その後遺体を市内の山林など4か所に移動させて遺棄した罪に問われています。 捜査関係者によりますと、安達被告が「養父としてう