日本の南には台風6号が接近しています。気になる今後の進路について気象予報士の及川藍さんです。台風6号は発達しながら北上して、月曜日から火曜日にかけて強い勢力で沖縄や奄美に接近する見通しです。この週末は台風本体の活発な雨雲が北上してきて、沖縄や奄美では波が高くなりそうです。そして、月曜日には沖縄や奄美で雨風が強まって荒れた天気となりそうです。その後は進路を東寄りに変えて、火曜日には九州など西日本にも台