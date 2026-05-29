現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。いちごミルク“ごっくん”姿を公開した。「おはよ、スタバのいちごミルク飲めたよちょうどいい甘さで美味しかった〜」とつづり、いちごミルクのカップを手にしているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「美味しそう」「やばすぎえぐすぎ可愛すぎ」「いつも美しい」「かわいい