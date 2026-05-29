市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担上乗せなどを盛り込んだ改正健康保険法などが先ほど成立しました。法改正では、出産費用を全額公的医療保険で賄う制度が創設されるほか、「OTC類似薬」の患者の自己負担を上乗せします。このほか、高額療養費をめぐって患者負担の上限を見直す場合に、長期療養者への影響を考慮する規定なども盛り込まれています。一方、立憲民主党など一部の野党は、「中低所得者の家計に与える影響