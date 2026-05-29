福岡県田川市議会の臨時の本会議で発言する村上卓哉市長（手前）＝29日午前福岡県田川市議会は29日、市設置の第三者委員会から女性職員へのセクハラを認定された村上卓哉市長（55）の31日付での辞職に同意するかどうか採決するため、臨時の本会議を開き、全会一致で同意した。市選挙管理委員会は市長選を7月5日告示、12日投開票と決めた。採決に先立ち、村上氏は「市政の混乱、停滞が生じている。心を痛めた全ての方に、ご心配