俳優の野呂佳代が、自身の幼少期について語った。【映像】お漏らしして怒られて大泣きする様子野呂は、5月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。番組では、自身の幼少期の思い出や家族との関係について語った。東京都出身で、弟と2人姉弟の野呂。黒柳が「どんな幼少期でしたか？」と尋ねると、「やっぱり目立つことがすごく好きで…昔からボーイッシュな格好が多かったかもしれない」と答えたとおり、幼い頃