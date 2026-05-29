KADOKAWA DREAMS颯希さん（左）、RAIZYUさん写真をもっと見る（全38枚）日本発で世界初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」（以下、Dリーグ）。新ルールも導入された2025年10月開幕の「25-26 SEASON」で、6シーズン目となった。渾身のパフォーマンスに熱視線が注がれるステージへの思いを語るのは、KADOKAWA DREAMSの颯希（SATSUKI）選手とRAIZYU選手。たがいの実力も認め合う2人にDリーグにおける「クリエイション」への意識、チ