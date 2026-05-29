KELOさん写真をもっと見る（全20枚）日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE（Dリーグ）」のKADOKAWA DREAMSに所属する、プロダンサーのKELOさん。地上波テレビ番組「ダンス甲子園」で2連覇を果たし、舞台・アート作品への出演や、音楽アーティストのミュージックビデオ出演、「東京ゲゲゲイ」での活動、D.LEAGUE史上初となる2ラウンド連続でのMVD（※1）受賞など、ストリートダンスでの経験を糧に幅広く活躍している。（※1…最優