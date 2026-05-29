※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 ■◎今月の編集者河出書房新社 編集第一部 第二課 高野麻結子さん 私が高田さんを知ったのは、ロバを飼いたいという知人から教えてもらったのがきっかけです。当時、高田さんは“ロバと共に世界各地を徒歩で旅する人物”としてSNSで注目を浴びていました。Ｘの文章を拝見し、以前担当した“レンタルなんもしない人”さんとの共通点を感じ、興味をそそられました。