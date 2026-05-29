歌手カンナムが日本で“衝動買い”する姿を公開し、驚きを呼んだ。5月28日、YouTubeチャンネル「Kangnami」に公開された動画には、秋葉原のポケモンショップを巡るカンナムの姿が収められている。【話題】カンナム、“ポケカ”詐欺に…カンナムは「今日は僕がやってみたかった企画。ポケモンカードを大量に買う！」と説明し、東京・秋葉原ツアーに出発した。カンナムはまず、500円ほどのカードパックを6個購入したが、欲しいカード