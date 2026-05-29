俳優マ・ドンソク（55）の年下の妻が、再び表舞台に戻ってきたのか。モデル兼タレントのイェ・ジョンファ（38）が最近、SNSを通じて近況を相次いで公開している。【写真】「柵越え写真」のイェ・ジョンファ、SNS連投！韓国メディアも「9年ぶりの近況」「SNSに火がついた」などと報じており、久々に彼女の名前が芸能ニュースに戻ってきた形だ。5月27日には、自身のSNSに「5.23」という短い文章とともに、誕生日を祝う写真を掲載。公