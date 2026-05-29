ウムガンダの日、掃除をする住民＝2026年3月28日、ルワンダ・キガリ、中川竜児撮影 東アフリカのルワンダは「世界で最もクリーンな国の一つ」と呼ばれている。清潔な街を実現した理由の一つに、月1回、全国民が参加する奉仕活動があるという。2026年3月のその日を現地で取材した。約3日半の滞在中、路上にゴミが落ちているのを見たのは1回だけ。歩きたばこを見たのも1回だけ。バイクタクシーの運転手も乗客もヘルメット