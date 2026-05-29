銀座コージーコーナーは、アデリアのグラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とのコラボ商品を、2026年6月5日(一部商品は、6月19日)から期間限定で販売する。生菓子3品は全国の生ケーキ取扱店で、焼菓子ギフト2品は全国の店舗で取り扱う。あわせて、コラボスイーツ発売を記念したノベルティプレゼントキャンペーンを実施する。※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店は