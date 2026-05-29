【モデルプレス＝2026/05/29】日本テレビの水卜麻美アナウンサーが29日、総合司会を務める朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。夫で俳優の中村倫也がVTR出演したことを受け、動揺しながらコメントする場面があった。【写真】水卜麻美アナ「めちゃくちゃ面白かった」イベント登壇時の夫の姿◆中村倫也、主演映画イベントで即興モノマネ披露番組では、28日に都内で行われた中村の主演映画「君のクイズ」舞台挨