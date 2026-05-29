写真はイメージです＝gettyimages AI音声探知技術で世界をリードするフランスのスタートアップ「ORIKIO（オリキオ）」のCEO、オリヴィエ・メニュー氏が2026年4月、来日しました。同社が開発したシステムは、カメラを一切使わず「音」だけで高齢者の転倒や体調急変をリアルタイムに検知するというもの。プライバシーを守りながら、深刻な人手不足に悩む介護現場の負担を軽減する可能性を秘めたこの技術は、欧州で高い評