とんかつ専門店「かつや」は6月1日から、期間限定で「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」と「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を販売する。いずれもテイクアウトに対応する。食材がなくなり次第、販売終了となる。とんかつ専門店「かつや」〈“スタミナ全振り”の一杯〉今回発売するメニューは、香ばしく炒めた野菜と旨みあふれるモツを合わせた「モツ野菜炒め」と、サクサク食感のチキンカツを一度に楽しめる、かつ