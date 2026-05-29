【モデルプレス＝2026/05/29】NEWSの増田貴久が29日、都内にて行われた「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」プロジェクト新ブランド初お披露目発表会に登壇した。【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇◆NEWS増田貴久、ZOZOTOWNとブランド立ち上げファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で、増田によるプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」を始動。芸能