木村拓哉 木村拓哉が29日、9月5日よりライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」を開催することが決定した。本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。さらに、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリースすることも発表された。ツアータ