◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、美浦トレセン皐月賞２着のリアライズシリウス（牡３歳、父ポエティックフレア）は、ダートコースから坂路へ向かい６４秒８―１５秒３で調整。同じく手塚貴久厩舎に所属するアウダーシア（牡３歳、父キズナ）は６５秒９―１６秒０で汗を流した。手塚久調教師は「２頭とも１週前に比べて当週は軽い調教をしたし、いい感じで本番を迎えら