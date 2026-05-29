5年ごとに行われる国勢調査の速報値が発表され、1970年の調査以降、増加を続けてきた福岡県の人口が減少に転じました。国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日時点の福岡県の人口は508万1879人で、前回の調査より5万3335人、率にして1パーセントほど減りました。福岡県の人口は1970年の調査以降、増加を続けてきましたが、減少に転じました。自治体別に見ると、福岡市は人口が166万3892人と前回より5万1500人増え、増加