『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』、『パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜』、『理想の家族を捨てるまで』 ショートドラマ3作品『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』『パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜』 『理想の家族を捨てるまで』が、縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」のラインアップに加わる。『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』（5月20日配信開始）は、