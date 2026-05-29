福岡県の田川市議会は29日午前、女性職員へのセクハラ行為を認定された村上卓哉市長の辞職に同意しました。田川市議会では、村上卓哉市長の辞職に同意するかどうかの採決が行われ、賛成多数で、村上市長の5月31日付での辞職が決まりました。村上市長は、市が設置した第三者委員会から女性職員へのセクハラ行為を認定され、市議会議長に辞職届を提出していました。田川市長選挙は7月5日に告示され、12日に投開票されます。