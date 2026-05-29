日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「人鳥」はなんて読む？「人鳥」という漢字を見たことはありますか？誰もが知っている有名な動物を表す漢字です。動物園だけでなく、水族館にもいることがほとんどです。一体「人鳥」はなんと読むのでしょうか？果たして、正解は？正解は、「ペンギン」でした