X (Live at Hibiya Open-Air Concert Hall,1989) X JAPANのこれまでYouTubeで未公開だった過去曲のMVが順次公開される事が決定した。第一弾として1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂のLIVE映像の「紅」と「X」が29日、公開となった。【動画】公開された「紅-KURENAI」＆「X」MVこの映像は同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューしたのちに行われ、バンドの爆発的なパフォーマンスで、オーデ