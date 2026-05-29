データ不正問題で揺れる御前崎市の浜岡原発で28日、県と御前崎市による安全対策の現場点検が行われました。県と御前崎市は、これまで浜岡原発の再稼働に向けた設備の現場点検を行っていましたが、データ不正問題を受けて審査が止まったことから、今回は発電所の停止状態の安全性について点検しました。県と市の担当者は、4号機の使用済み核燃料を水中で冷却・保管する燃料プールの貯蔵状態などを確認したほか、