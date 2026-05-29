29日午前、沼津市の中心部で店舗を兼ねた住宅で火事があり、建物から2人が救出され救急搬送されました。消防によりますと、火事があったのは、沼津市大手町の店舗を兼ねた3階建ての住宅で、午前8時40分すぎ、この家に住む人から「煙が出ている。1階の店で何かが燃えている」と通報がありました。この火事で、消防車や救急車などあわせて11台が出て消火活動にあたっていますが、これまでに建物から2人が救出され救急搬送されたとい