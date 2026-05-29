ABEMAでは、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）を放送中。今回、第1話から第5話までの番組関連SNS動画総再生数が5000万回を突破した。【写真】美人ぞろい！婚活ビギナー3人本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つ