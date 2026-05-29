元TBSアナウンサーの国山ハセン（35）が29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッションに登場。TBSアナウンサー時代に取得した育休中の子育てについて語った。【全身ショット】かっちり黒スーツを着こなす国山ハセン国山は、2020年2月に結婚を報告。TBS時代の22年2月に第1子が誕生し、3週間の育休を取得したことがある。国山はこの育休期間中に「一つひとつのスキルというか、子育てのやり方、時間配分というのを家