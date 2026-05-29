80代の女性に息子を装ってうその電話をかけ、3000万円をだまし取ったとして、飲食店経営者の男が逮捕されました。男は居酒屋で特殊詐欺に勧誘されたとみられています。逮捕されたのは練馬区の飲食店経営・長谷川信容疑者（42）で、先月22日、仲間と共謀して東京・東久留米市の80代女性に息子を装って「お金を貸して欲しい」などとうその電話をかけ、現金3000万円をだまし取った疑いがもたれています。長谷川容疑者は受け子とみられ