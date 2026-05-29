政府はきょうの閣議で、先月、岩手県大槌町で起きた林野火災について、激甚災害に指定すると決定しました。赤間 防災担当大臣「令和8年4月22日に発生いたしました、岩手県大槌町での林野火災による災害について激甚災害に指定する政令が閣議決定されました」激甚災害に指定されたことで、被害を受けた樹木を伐採したり、運搬したりする際などにかかる経費について、半分が国によって補助されます。施行は来月3日です。