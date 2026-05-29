3人組グループ・NEWSの増田貴久が29日、都内で行われた「TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN」プロジェクト新ブランド初お披露目発表会に登壇した。増田初のファッションブランド「Yellow」を立ち上げた。「夢を実現させてもらった」と感慨深げな増田が同時に“NEWS愛”ものぞかせた。【全身ショット】個性的なファッションで登場した増田貴久NEWSのライブにおいても2010年から衣装デザインやプロデュースを手掛けてきた増田。会見で