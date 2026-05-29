栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、新たな展開だ。警察は海外に逃亡している40代の男を、29日にも公開手配する方針を固めたことが分かった。この事件は5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたものだ。警察はこれまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕している。また事件後、中国に出国し、その後、東南ア