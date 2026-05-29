市販薬と効能や成分がほぼ同じで医師が処方する「OTC類似薬」について、患者の自己負担を増やすことなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案が参議院本会議で可決・成立しました。29日に可決された改正法には、医師が処方する薬のうち、市販薬と効能や成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」について、薬剤費の25％を患者の追加負担とすることなどが盛り込まれています。追加負担の対象となるのは、解熱鎮痛剤の「ロキソニン」や、花粉症