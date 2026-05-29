不要なリフォーム工事を契約させ、工事代金をだまし取ったなどとして、男5人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された伊藤幹太容疑者ら5人は、50代の女性に「ユニットバスも全部交換しないとダメ」などとウソを言い、リフォーム工事の代金をだまし取った疑いなどがもたれています。5人は神奈川県を中心に相場よりも3倍以上高い価格でリフォーム工事を繰り返し、これまでに2億5000万円ほどを売り上げたとみられ、一部は元暴