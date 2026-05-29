入浴中の女性を盗撮した疑いで32歳の男が逮捕されました。真塩福志容疑者は2024年、東京・足立区の一軒家で、浴室の窓の隙間にスマートフォンを差し入れ、入浴中の20代の女性を動画で盗撮した疑いが持たれています。真塩容疑者は「うまくいったのでまた撮ろうと思った」などと容疑を認めているということです。被害にあった住宅は、真塩容疑者の通勤経路にあり、2年半の間にあわせて200回ほど通っていて、盗撮の機会を伺っていたと