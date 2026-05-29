ＭＥ：ＩのＭＯＭＯＮＡとＡＹＡＮＥが２８日、日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」に出演。ＭＯＭＯＮＡがあるミュージシャンと親戚であることが話題となった。神奈川県出身のＭＯＭＯＮＡについて、爆笑問題・田中裕二が「あるミュージシャンがご親戚と」と質問。ＭＯＭＯＮＡは「シンガーソングライターの瑛人が親戚でして」と切り出した。瑛人といえば「香水」が大ヒットしたが「『香水』がヒットしたときは他人だ