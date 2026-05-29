ここ数日、蒸し暑い日が続き、梅雨を思わせる空気となっている。そんな中迎える5月最後の週末は、各地で気温が急上昇。ずばり「真夏日続出」となり、本格的な暑さを体感する週末となりそうだ。関東内陸や近畿で真夏日、熱中症に警戒30日は、西日本から東日本の太平洋側を中心に、7月並みの暑さとなる見込みだ。仙台、前橋、東京、名古屋、大阪、鹿児島など真夏日（30℃以上）を予想している。水分補給をこまめにし、帽子や日傘で熱