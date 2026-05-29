福岡を拠点とするお笑いコンビ、ブルーリバー青木淳也が29日までにXを更新。父の死を告白した元AKB48のタレント大家志津香（34）のロケでの姿を明かした。大家は自身のブログで、4月30日に亡くなった父について記し、話題となっている。「父とお別れした日の備忘録」と題し、ブログを更新。父が亡くなるまでの家族のふれあいを赤裸々に、時折ユーモアをまぶしてつづった。中には大家の年齢34と同じ年数熟したワインを父から託され