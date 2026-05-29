中国・BYDの新型軽スライドドアワゴンBYDは2026年5月29日、今夏発売予定の新型軽自動車EV「RACCO（ラッコ）」の正式発表を同年7月28日に行うことを明らかにし、これに先駆けて、2026年5月30日10時から「BYD RACCO 300Premium 価格当てキャンペーン」を開始すると発表しました。ラッコは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」の会場にて明らかにされた、軽スーパーハイトワゴンEV。【画像】超カッコいい！ これが「