ホンダ新型「Super-ONE（スーパーワン）」、いまオーダーすると納車は12月か2026年5月22日、ホンダは新型の小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」（以下、スーパーワン）の発売を開始しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。【画像】遂に発売！ ホンダ渾身の新型モデル「スーパーワン」を画像で見る（30枚以上）デビュー前からユーザーの高い関心を集めているホンダ