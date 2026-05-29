お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんが、俳優として、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時〜）に出演中。トレードマークの派手髪やギャルメイクを封印し、黒髪＆ナチュラルメイクで演技に挑戦。バラエティーで見せる姿とは別人のような激変ぶりがSNSでも話題になっている。俳優業への思いや撮影現場での奮闘、自身の信念まで、たっぷり語ってもらった。【動画】アラフォー刑事が10年前にタイムリープ！？ 「刑事