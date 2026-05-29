誰もが気になる「給料いくら？」というシンプルな質問を世界中で調査し、日本と世界のお金事情を比較しながら、その国独自の文化や現状を深掘りするバラエティー番組「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」。「テレ東プラス」では、5月24日に放送された番組の中から「出生率30％アップの秘密 ハンガリーは子ども3人産むと所得税ゼロに（※）」の内容を振り返る。※今年1月からは、子ども2人以上の家庭にも段階的に拡大【動