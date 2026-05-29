私（サエ）は夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らし。夫は自営業で、自宅の一室を仕事場にしています。私は大手企業の会社員をしており、順調にキャリアを重ねてきました。夫には家賃を払ってもらっていて、それ以外の費用は私の負担です。そんなある日、義父を高齢者施設に入れる話が持ち上がったようで、夫からは月額20万をわが家の家計から出すと言われました。私が拒否すると、夫は「じゃあ仕方ない、離婚しよう」と